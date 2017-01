Ihren Antrieb und die Kraft, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Außerdem hat sie ein großes Herz. Sie hat die Gabe zu verzeihen, ähnlich wie meine Großmutter. Das mit der Vergebung ist eine wichtige Sache, das können nicht viele.Mein Großvater war berühmt für seine Lebensweisheiten. Er gab mir einen ganzen Haufen Regeln an die Hand, wie ein junger Mann sich zu verhalten hat, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Sowas wie: Bezahle alles, was du kaufst. Oder: Nutze Frauen nicht aus, behandele sie immer gut. Verletze niemanden. Fluche nicht. Was mir bis heute schwer fällt, ist die Sache mit dem Fluchen (lacht).

Das besondere an der Stadt ist, dass du jederzeit und überall von unterschiedlichen Kulturen und Einflüssen umgeben bist. Von Leuten, deren Eltern irgendwann nach England immigriert sind. Ich denke, das hat mich charakterlich und musikalisch stark beeinflusst. Du lernst sehr früh, über deinen Tellerrand hinaus zu blicken, dich weiterzuentwickeln, weil du plötzlich mit den Wert- und Normvorstellungen anderer Kulturen konfrontiert bist.Zu Beginn nicht, irgendwann dann ja. Ich dachte immer, es sei unmöglich, das hauptberuflich zu machen. Aus diesem Grund habe ich meist nur für mich und vor meinen Jungs gerappt. Als ich dann anfing Schauspiel zu studieren, habe ich die Musik kurz aus den Augen verloren, dann aber zum Glück wieder für mich entdeckt.

Das fing tatsächlich schon auf dem Spielplatz an. Ich war ungefähr elf Jahre alt, als ich und meine Jungs anfingen zu freestylen. Außerdem liebe ich Gedichte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich versuchen würde selbst welche zu schreiben.





Ich denke, das ist schwer zu vergleichen. Zumindest schauen die Leute wieder auf uns. Wir haben viel zu bieten, Gutes wie Schlechtes. Ob Brexit oder Kate Tempest , die Leute sollten England auf jeden Fall im Blick haben und die Szene ernster nehmen.

Ich habe als Jugendlicher jeden Tag Channel U geschaut und da läuft von morgens bis abends nichts als Grime. Vielleicht zwischendurch auch mal etwas HipHop, aber zu 90 Prozent Grime. Ich habe den Akzent und die Art wie sie tanzten, studiert. Dank der Grime-Szene wurde mir irgendwann klar, dass ich rappen kann, auch mit britischem Akzent.



Das kommt ganz darauf an. Manchmal bin ich experimentierfreudiger als an anderen Tagen, vor allem was Beats angeht. Ich mache einfach die Musik, die ich selbst gerne höre. Ich weiß ganz genau was ich mag und was nicht. Ich versuche, mich davon nicht allzu weit zu entfernen.Auf jeden Fall (lacht). Ich mag Trap nicht sonderlich. Ich meine, es ist cool, jeder soll hören, was er möchte, aber ich mag echte Geschichten, die hört man im Trap selten.Bob Dylan hatte wirklich großen Einfluss auf mich. Nicht unbedingt auf diesem Album, eher im Allgemeinen. Was dieses Album angeht, waren meine Mum und mein Dad die größte Inspiration für mich. Bevor mein Vater starb, hat er sich meine Songs oft angehört. Er war selbst Musiker, deshalb habe ich auch einen seiner Songs gesampelt.Wenn es passiert empfindest du eine lange Zeit nichts außer Bedauern für dich selbst. Ich war traurig, sehr traurig, aber ich musste von einem Tag auf den anderen aufwachen und funktionieren. Als ich noch an der Uni war, hatte ich immer die Gewissheit, dass mein Vater da ist, wenn ich ihn brauche. Ich musste mich nur um mich selbst kümmern und sonst um niemanden. Das war plötzlich anders. Also habe ich mir schnell einen Job gesucht. Ich habe erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni gearbeitet und dann mit meinen Auftritten Geld verdient.Das ist so verdammt cool (lacht).