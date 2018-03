Herkunft Düsseldorf und Köln

Genre Psych-Pop

Mitglieder 5

Besondere Vorkommnisse Gitarrist Felix, der unsere Fragen beantwortete, sagt: »Eine Show ist perfekt, wenn mir am Ende unseres Sets schwarz vor Augen wird und ich danach erst mal ‘ne Stunde brauche, um klarzukommen.« That’s the spirit!

Aktuelles Album »Times To Come« (Unique Records)

Ich hatte euch vor ein paar Jahren schon in so einer Spotify-Empfehlungsplaylist mit »Gravity«, kannte euch noch nicht und war dann ganz perplex, dass ihr erstens aus Deutschland, zweitens aus Düsseldorf und drittens aus der Jetztzeit stammt. Wie kam es dazu, dass eine Düsseldorfer Band so international und zeitreisend klingt?

Felix Wursthorn: Da haben sich wohl die Richtigen gefunden, und es ist einfach so passiert. Wir verfolgen einfach das, worauf wir wirklich Bock haben – und das ist eben dabei rumgekommen.

Es ist erfrischend, wenn eine Band dieser Tage mal schamlos und offen die Liebe feiert. Macht man sich als Love Machine Gedanken über diese Zeiten, die eher auf Hate setzen? Und wenn ja, welche?

Definitiv machen wir uns Gedanken und fragen uns jeden Tag, warum die Welt eigentlich so im Arsch ist und was man dem entgegensetzen kann. Aber das ist ja kein ausschließlich aktuelles Problem, sondern ein fundamentales. Hass war und ist ja immer existent. Leider produzieren wir alle gemeinsam diesen Hass, durch die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft zusammenleben und uns täglich gegenseitig dazu zwingen, Dinge zu tun, auf die wir eigentlich gar keinen Bock haben. Wir wollen uns lieber auf Herzensangelegenheiten konzentrieren und uns frei machen von all dem Wahnsinn.

Drittes Album ist immer schon ‘ne Ansage, finde ich. Da muss man erst mal hinkommen. Was war bei diesem Album wichtig und anders im Vergleich zu den Vorgängern?

»Times To Come« ist für mein Empfinden zugänglicher geworden als seine zwei Vorgänger. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir Marcels Vocals in den Vordergrund gerückt und uns hierfür auch die Unterstützung des Bonner Weird-Folk-Duos The Manana People geholt haben, die die Vocal-Harmonien auf allen Tracks singen.

Ich frage mich bei euch immer, wie eure private Plattensammlung aussieht. Was steht da so drin?

Man kann sich denken, dass das bei fünf Hängern unseren Schlags nicht mal so eben zu beantworten ist. Um es abzukürzen: viel Jazz, viel Soul, viel Funk, viel Folk, die obligatorischen 60s- und 70s-Kronjuwelen, die obligatorischen 60s- und 70s-Raritäten und viele aktuelle Bands, die drauf und dran sind, Gitarrenmusik great again zu machen. Darüber hinaus habe ich noch ein großes Herz für jegliche analoge Elektronik und gesammelte 80s-Pop-Schandtaten. Und Marcel ist übrigens Besitzer der größten James-Last-Plattensammlung Deutschlands.

Ich hasse es immer und immer noch, wenn ich irgendwo lese, dass Gitarrenmusik am Arsch ist, bloß weil HipHop mehr verkauft als Rockmusik und einige Gitarrenhersteller über Absatzschwierigkeiten klagen. Wie bewertet ihr das?

Don’t get me started! Gitarrenmusik ist alles andere als tot. Es gibt einfach nur zu viel davon. Das lässt alles so furchtbar unübersichtlich werden und verzerrt den allgemeinen Blick auf das Thema. Zu viel richtig schlimmer Müll, der auch das Emblem Rock trägt, versperrt die Sicht auf die vielen aufregenden und geilen Bands. Rockmusik ist nicht am Arsch, sie steht sich gerade nur mal wieder selbst im Weg. Bezüglich Gitarrenherstellern wie Gibson und Fender wundert es mich nicht, dass der Absatz einknickt, wenn man vornehmlich überteuerte Produkte minderer Qualität neu produziert, während der Gebrauchtmarkt für alte Instrumente deutlich besserer Bauart seit Jahren boomt wie sonst was.

»To The Universe« passt gerade gut zu meinen Lesegewohnheiten. Ich lasse mir viel von Science-Fiction-Literatur das Hirn verdrehen. Was ist euer Lieblingsplanet?

Melmac! Immerhin ist das Marcels Heimatplanet. Seitdem er sein Raumschiff in unsere Garage gecrasht hat, haben wir den Typen an der Backe.

Ihr zelebriert ja schon – optisch wie akustisch – eine gewisse und sehr prägende Zeit der Musikgeschichte. Wie reagiert ihr, wenn man euch vorwirft, zu betont »retro« zu sein?

Ehrlich gesagt halte ich davon gar nichts. »Retro« scheint mir irgendwie immer zu kurz gedacht. Vor allem, wenn ich Bands betrachte, denen dieser Stempel nicht aufgedrückt wird, und dann trotzdem feststelle, dass es vor Referenzen nur so wimmelt. Wie alle Musiker zu jeder Zeit bedienen wir uns diverser Einflüsse und machen unser eigenes Ding daraus, aber wir betreiben sicherlich kein Kasperletheater wie so manch andere Band.

Und jetzt noch: Ihr seid auf Tour, und man hört viel Gutes von euren Shows. Schon von den letzten Touren. Für all jene, die noch keine erlebt haben: Was erwartet einen bei euch?

Felix: Wir geben jede Nacht alles! Eine Show ist für mich eben erst perfekt, wenn mir kurz vor Ende unseres Sets schwarz vor Augen wird und ich danach erst mal ‘ne Stunde brauche, um klarzukommen. Wir tun das, weil es uns glücklich macht, uns zutiefst befriedigt und von jeglichem nichtigen Schrott auf Erden befreit. Jeder, der daran teilhaben möchte, soll sich schleunigst dazugesellen und mit uns zu den Sternen fliegen.