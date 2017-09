Die New Yorkerin Destiny Frasqueri hatte sich ab 2012 als Rapperin Wavy Spice einen Namen gemacht, bis sie sich als Princess Nokia neu erfand und mit queeren Selbstermächtigungshymnen wie »Tomboy« gegen Körperklischees, Schwulen-Diskriminierung und Rassismus anging. Ihr großartiges, über Soundcloud veröffentlichtes »1992«-Mixtape erscheint nun als »1992 Deluxe« (Rough Trade) mit acht neuen Tracks. Auf diesem Debüt zeigt die Rapperin mit puerto-ricanischen und nigerianischen Wurzeln auf höchstem Niveau, wie genial Female-Rap klingen kann: »My little titties be bookin’ cities all around the world.« Mit ihren Songs und der Arbeit an ihrem feministisch-kreativen »Smart Girl Club« bietet die 25-Jährige Frauen auf der ganzen Welt eine Perspektive und das Gefühl, alles machen und sagen zu können. Allein dafür hat die Newcomerin den größten Respekt verdient.