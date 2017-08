Wir starten appetitlich mit dem lange gereiften neuen Album von Action Bronson . Wegen seiner Verpflichtungen als TV-Koch und der Veröffentlichung seines ersten Kochbuchs »F*ck, That’s Delicious: An Annotated Guide To Eating Well« hat der Rapper aus Queens eine ganze Weile auf neue Musik warten lassen. »I’ve been making music, man, but TV takes over. If TV’s calling me, I have to pick up the phone. I can’t just put that on hold, cause television is a big thing«, so Bronson über seine aktuellen Prioritäten. Aber was lange reift, wird endlich gut. So wie Mr. Wonderfuls zweites Major-Release »Blue Chips 7000« (Vice), das – wie auch seine Küche – zwischen stilvoller Haute Cuisine und fettigem Fast Food rangiert. Spaß hat man bei diesem Brei aus Killerflow, Stoner-Attitüde und filmischen Oldschool-Beats allemal.