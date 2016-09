Es wäre fahrlässig, persönliche Bestenlisten zu früh abzuschließen. Zu hoch ist die Gefahr, dass ein Künstler wieplötzlich wieder mit einer EP à la »Prima Donna« (DefJam) aufkommt und alles bereits gehörte in den Schatten stellt. Knapp ein Jahr nach seinem bahnbrechenden Doppelalbum »Summertime ’06« und zwei großartigen Mixtapes legt Staples nun mit der von James Blake produzierten EP nach. Auf sieben Tracks zeigt Staples, wie schonungslos und poetisch Real Talk im Jahr 2016 zu klingen hat: »County jail bus, slave ship, same shit / a wise man once said / that a black man better off dead / so I’m war ready«. Mit Stücken wie diesem »War Ready« oder dem Titelsong, an dem A$AP Rocky mitwirkte, zieht Staples wieder Mal alle in seinen Bann und damit in sein Panoptikum aus hoffnungslosen, aber ehrlichen Geschichten.