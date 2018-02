Matt, 2017 muss ein ziemlich aufregendes für dich gewesen sein: Der Mix für DJ Kicks, die »Ambivert Tools«-Reihe, dein eigenes Label – was war dein Lieblingsmoment?

Ja, 2017 war total verrückt, sowohl auf professioneller Ebene, als auch privat. Musikalisch gesehen war es natürlich eine riesige Ehre, einen Mix für DJ Kicks machen zu dürfen. Und natürlich auch eine Menge Arbeit. Das fühlte sich schon nach einer großen Verantwortung an, ich wollte da definitiv alles richtig machen. Die Rezeption fiel dann glücklicherweise auch sehr positiv aus. Es war eine große Erleichterung, dass die Leute meine Intention verstanden hatten.



Hast du einen persönlichen Favoriten aus der DJ-Kicks-Reihe?

Weißt du was, ich habe die Reihe über den Mix von Kruder und Dorfmeister kennengelernt, der ist mir dementsprechend immer noch sehr wichtig. Darüber hinaus war die Ausgabe von Kode9 ein Schlüsselerlebnis für mich, weil er den Mix mit dem Song »Once In A While« von mir eröffnete. Das war damals eine echt große Sache für mich.



Bist du eher intuitiv an deinen Mix herangegangen oder hattest du schon im Vorfeld eine klare Vision?

Ursprünglich wollte ich das festhalten, was ich auch im Club mache. Einen straighten, tanzbaren Mix. Aber es fühlte sich irgendwie nicht richtig an, ich hab das nicht wirklich gefühlt. Also habe ich von vorne begonnen und mir überlegt, wie es wohl wäre eine Mixtape mit meinen Einflüssen zu kreieren – quasi etwas persönlicheres, so wie die Radiosendungen, die ich als Kind gehört habe. John Peel, Mary Anne Hobbs, die Autechre Disengage Shows, sowas halt. Als diese Idee immer konkreter wurde, fühlte sie sich weitaus mehr nach mir an.



Was macht einen guten Mix für die eigenen vier Wände deiner Meinung nach aus?

So ein Mix muss sehr frei sein und dich auf eine Reise mitnehmen. Er muss auf eine gewisse Art und Weise riskant sein. Es ist immer gut, wenn jemand darauf vertrauen kann, dass ihm seine Hörerschaft auch an etwas seltsamere Orte folgt.



Haben deine eigenen Exklusiv-Tracks für den Mix schon existiert, als du der Aufnahme begonnen hast? Oder wurden sie extra dafür produziert?

Die meisten dieser Tracks waren mehr oder weniger fertig, als ich mit dem Aufnehmen angefangen habe, wurden dann allerdings in letzter Minute noch zurechtgestutzt, um in den Mix zu passen. Zwei Titel habe ich allerdings extra dafür angefertigt. Es war ein tolles Gefühl, den Mix mit ein paar neuen Sachen von mir anzureichern.