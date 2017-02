»New Year. New Music« – London Grammar feierten den Jahreswechsel mit einer neuen Single. »Rooting For You« ist die musikalische Rückmeldung der Band, seit vor vier Jahren ihr Debütalbum »If You Wait« erschienen ist und beachtliche Verkaufszahlen erzielen konnte. Eine neue Single fand heute ihren Weg in die Öffentlichkeit. Wie ihr Vorgänger glänzt auch »Big Picture« durch die zarte, hohe Stimme von Sängerin Hannah Reid. Dazu kommt noch ein sehr farbenfrohes Musikvideo.