Lola Marsh live in Köln

In unverhofft intimer Runde geben sich Lola Marsh aus Tel Aviv als nahbare Menschen und leidenschaftliche Künstler zu erkennen. Allgegenwärtig: Bezauberung, Verbundenheit, Authentizität – und das erste Album, das jetzt dringend mal erscheinen sollte.



27.09.16, Köln, Gebäude 9



Tag 2 seit dem letzten Facebook-Anstupser, Tag 1 nach Trump vs. Clinton, Tag X für Scharen von Nickelback-Fans, die an diesem Abend den U-Bahn-Schächten entsteigen und Richtung Lanxess-Arena vorrücken. Da regt sich doch glatt das Bedürfnis nach echten, nach wahren Gefühlen. Bedient zu werden versprach jenes nur eine Viertelstunde Fußmarsch entfernt in der guten Stube des Gebäude 9. Wer bereits im Vorprogramm von AnnenMayKantereit oder auf einer Festivalbühne das Vergnügen mit Lola Marsh hatte, wird geahnt haben, was dem Konzertpublikum blühen sollte: Efeu, Flieder, Lilien, Dahlien und Orchideen in üppigen Gestecken. Was können Mikrofonständer doch für fruchtbare Orte sein! Und wie leicht lässt sich manchmal ignorieren, dass Blumengarnituren aus Kunststoff sind.



Da stimmt es umso trauriger, dass das Gebäude 9 heute kaum zur Hälfte gefüllt ist. Aber man kann schließlich niemanden zu seinem Glück zwingen – noch nicht einmal mit echten Blumen. Auch Lola Marsh belassen es beim freundlichen Bitten. Sofern man sich einmal nicht blind versteht. Denn wenn heute eines stimmt, dann ist es die Chemie zwischen Band und Publikum. Und wenn die Wärme aus dem Herzen kommt, interessiert auch die zugige Leere im Rücken nicht mehr. Yael Shoshana Cohens Del-Rey-Timbre verzaubert vom ersten Lied an; das Eis ist schon geschmolzen, ehe es brechen kann. Die vierköpfige Bandbesetzung hofiert die einstige »The Voice«-Kandidatin mit einem Hauch von Background-Gesang und tauscht immer mal wieder Instrumente, Tempi und glückliche Blicke, wie sie authentischer kaum sein könnten – was sich übrigens auch auf die rege Kommunikation mit dem Publikum übertragen lässt.



Zur akustischen Schlafzimmer-Nummer »In Good Times« lassen die charismatischen Band-Eltern Yael und Gil ihr Publikum auf dem Boden Platz nehmen. Wie um ihrer Aufforderung Nachddruck zu verleihen, streift die immerzu strahlende Sängerin die Stiefel ab. Hätten Lola Marsh ihre Gäste animiert, sich die Hände zu reichen, wäre vermutlich auch das passiert. Für rund 70 Minuten machen sie die Welt zu einem schöneren Ort und spielen Songs, die trotz ihrer Leichtigkeit so reif, so etabliert und so wichtig klingen, dass man sich stellenweise einbildet, mit ihnen großgeworden zu sein. Mal Indie-, mal Dream-, mal Folk-Pop; stets kreiselnd zwischen kindlichem Frohsinn und feiner Melancholie. Soll man jetzt tanzen, schmusen, hüpfen, die Augen schließen? Am besten wohl alles gleichzeitig. Eine wunderbar weitwinklige Perspektive auf das Debütalbum, das so langsam mal erscheinen sollte.



Als wir, von der kleinen flaumigen Melodie beseelt, wieder vom Boden aufstehen, ist es so weit: Die Stengel und Ranken schießen empor, beschwert von hunderten Blüten, die ihren betörenden Duft verströmen; Bienen summen geschäftig umher, Schmetterlinge geben sich nektartrunken ihrem Taumel hin, die Vöglein brüten tschilpend in Yaels Haar und wir purzeln glucksend und in Blütenstaub paniert der Sonne entgegen. Ja ja, schon gut: Das passiert alles nur im Kopf. Aber fuck it: Es passiert. Danke, Lola Marsh, für funkelnde Augen hinter geschlossenen Lidern.