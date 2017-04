Allein schon die Songtitel verraten, was die Synthie-Pop-Schweden Little Dragon auf »Season High« vorhaben: »Celebrate«, »Sweet« oder »Pop Life« deuten darauf hin, dass es leicht und unbeschwert zugehen soll. Die drei Schulfreunde Erik Bodin, Fredrick Källgren und Håkan Wirenstrand erschaffen mit ihrer Sängerin Yukimi Nagano trippelnde Spannung, wohliges Geklimper und verspielte Synthesizer-Elegien. Die für die Band charakteristischen Regenbogensounds stehen oft auffallend hallenden Drums gegenüber. Auch hier sind Little Dragon am besten, wenn sie dynamisch zu Werke gehen: Mit »Butterflies« ist ihnen ein echter Soul-Klunker gelungen. Dabei springen sie nicht auf den gerade durchrauschenden R’n’B-Zug auf und erschaffen eine Intensität, der man kaum entrinnen kann. Auch auf das Soundgerüst ist Verlass: Nils Frahm wäre sicher erfreut über solch spannend geratene analoge Synthesizer-Schichten. In Sachen Vielseitigkeit legt Nagano im Vergleich zum Vorgänger »Nabuma Rubberband« noch eine Schippe drauf: Wenn sie etwa bei »Don’t Cry« in stimmlich ungeahnte Höhen steigt, fühlt man sich sogar an FKA Twigs erinnert. Den Mut zum spielerischen Experiment hat sich die Band bewahrt, und so bleibt sie selbst eine Art halbgeheime Kostbarkeit.