Der Popsalon in Osnabrück bringt vom 20.—22. April erneut jede Menge namhafter Bands in die Clubs. Dabei wird Drangsal , nachdem er sich bei unserer 25 Jahr-Feier eingespielt hat, in der Lagerhalle zu sehen sein. Von Wegen Lisbeth bringen ihren Indie-Pop in das Haus der Jugend und Black Oak und Voodoo Jürgens kann man im Glanz&Gloria antreffen. Da wird der ein oder andere vielleicht doch noch zum Club-Gänger.