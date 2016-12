Elf Jahre soll es nun schon her sein, dass Soulwax einen neuen Song rausgebracht haben? Streng genommen nicht ganz. Wenn man aber von den unzähligen Nebenprojekten, Kooperationen und ihrem Soundtrack zu » Café Belgica « absieht, könnte man das schon so sagen. Wie dem auch sei. Groß war die Freude letzten Monat allemal, als sie » Transient Program for Drums And Machinery « veröffentlichten und eine Tour für das Frühjahr 2017 ankündigten – inklusive Gastspielen bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von Intro.