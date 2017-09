Nachdem sich Liam Gallagher 2014 entschied, Beady Eye nicht weiterzuführen, saß er lange untätig rum. Bereits seit 2013 gingen er und Nicole Appleton getrennte Wege, nachdem seine folgenschwere Affäre mit der Journalistin Liza Ghorbani aufgeflogen war. Diese turbulente Zeit inspirierte ihn dazu, im Haus von Oasis -Urmitglied Bonehead erste Demo-Songs für ein neues Album einzuspielen.Nach einem Platten-Deal mit Warner wurden dem einstigen Oasis-Sänger zahlreiche Produzenten und Songwriter zur Seite gestellt. Komplett in fremde Hände legte er die Platte dennoch nicht: Für die Komposition und die Texte war der Brite zumeist allein oder zumindest mit verantwortlich. »I wanted to write an apology. Not to one person, but to everyone, because I’m no good at saying sorry«, kündigte der jüngere der beiden Gallagher-Brüder den großen im Vorfeld veröffentlichten Balladenmoment »For What It’s Worth« an.Schuld und Sühne sind normalerweise keine Themen, mit denen ein Gallagher hausieren geht, doch ist es genau diese emotionale Offenheit, die seine lyrischen Plattitüden aus dem Beatles-Satzbaukasten wertvoll egalisieren. Nach dem soliden »Wall Of Glass« kam zumindest in England sogar ein Hype ins Rollen. Es stellte sich die Frage: Kann Liam qualitativ zu seinem schier unerreichbaren Bruder Noel aufschließen?Zumindest zeigt er, was Noel weiterhin fehlt: der Punch und die Verve in der Stimme. So gelingt es Liam durch seine Art des Singens, selbst klassisches B-Seiten-Material wie »Universal Gleam« oder »You Better Run« auf ein Mindestmaß an Qualität zu hieven. Allerdings kann er Schwächen im Songwriting vor allem in der zweiten Albumhälfte nicht mehr kaschieren, da helfen auch keine Streicher, Saxofone oder Gospelchöre. Dennoch hat die Platte ihre Momente: »Bold« war der Song, der das jetzige Label schließlich überzeugte, hier zeigt sich Liam reumütig, das Stück selbst ist eine richtige Hymne. Die schönste Melodie ist Gallagher und Konsorten in »Paper Crown« eingefallen, und auch »When I’m In Need« mit seinem Folk-Touch darf als gelungen bezeichnet werden.Musikalisch ist die Platte dicht an Gallaghers typische Referenzen gebunden, diesmal mit einem größeren Ausschlag in Richtung The Who als zu den Beatles. So gilt: Auch wenn sich Liam überzeugend aus der Affäre gezogen hat, werden die Rufe nach einer Oasis-Reunion durch dieses in der Summe durchwachsene Album nicht leiser.