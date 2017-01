Die eine Hälfte des Publikums in THRASHER-Pullis, die andere in Live From Earth/Airforce Luna/LGoony-Shirts; einzelne Songtext-Rezitationen schon weit vor der Live Music Hall und alles in gespannt-freudiger Erwartung auf den Abend: Es sieht nach einer Jugendbewegung aus. Und so weit ist es gar nicht hergeholt, denn viele Merkmale weisen tatsächlich auf das hin, wovon Tocotronic (nie) ein Teil sein wollten. Uniforme (aber nicht erzwungene) äußere Erscheinung, Emphase, Extrovertiertheit, eigener Sprachcode und ein starker Drang zur Ekstase sind alles Attribute des Cloud-Raps á la LGoony und Konsorten und damit gar nicht so weit von einer »Bewegung« entfernt.Natürlich ist der Begriff Bewegung altbacken, verbraucht und irgendwie politisch aufgeladen, weswegen er nicht unbedingt auf den Cloud-Rap zutrifft. Dieser ist vor allem apolitisch, kapitalistisch und hedonistisch: Insofern also ein Kind seiner Zeit. Macht aber ja nichts, denn LGoony und seine Gäste sind nicht gekommen um zu belehren, sondern um einen ordentlichen Turn Up auf die Bretter zu legen. Und das schaffen sie vor allem in der zweiten Hälfte des mit ca. 100 Minuten erstaunlich langen Konzerts. Zu Beginn dominieren vor allem die »ruhigeren« Songs (»Utopia«, »Fly Shit«) und auch die Gäste Juicy Gay und Harry Quintana liefern zwar raptechnisch ab, können aber noch nicht endgültig mitreißen. Spätestens aber als der LGoony-Homie Crack Ignaz mit seinen gefärbten Dreads und dem Ösi-Akzent auf die Bühne kommt, wird das Konzert eine einzige Trap-Abfahrt. »Oida Wow«, »Tokyo Boys«, »Moonwalk«, »Millionen Euro« und zum Abschluss »Wasser«, sowie nochmals »Oida Wow« sind nicht nur innovativ-eingängige Banger-Hits, sondern werden in einigen Jahren möglicherweise als Geburtsstunde einer neuen Jugendbewegung betrachtet werden. Und falls es nur zu einem ordentlichen Turn Up gereicht hat, ist das immer noch groß.