Herkunft Österreich

Genre Electro-Pop

Mitglieder 2

Besondere Vorkommnisse Das Gerücht, Das Gerücht, »Leyya« bedeute »Vermarktungsstrategie« in einem Eskimo-Dialekt, brachte die Band selbst in Umlauf.

Aktuelles Album »Sauna« (LasVegas / Universal)

Sophie Lindinger: Es ist cool, weil wir dadurch vielleicht gewisse Aufmerksamkeit bekommen haben, die uns jetzt auch bei den neuen Sachen zugutekommt. Man hat immer das Gefühl, dass die Leute eine andere Vorstellung haben und noch mal so einen Song erwarten, aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, etwas komplett anderes zu machen und uns nie zu wiederholen.Marco Kleebauer: Trip-Hop ist es auf jeden Fall nicht. Das hat irgendjemand mal geschrieben, und dann haben das andere übernommen. Ich glaube, einfach Pop. Genauer definieren kann man es nicht, weil wir so viele Einflüsse haben, und das kommt alles zusammen. Sophie: Ich glaube, Popmusik ist eh so ein Begriff, der extrem weit gefächert werden kann. Welche Subgenres das betrifft, das ist dann vom Song oder Album abhängig. Wahrscheinlich mehr Alternative Pop als Mainstream Pop.Marco: Wir kommen aus demselben kleinen Ort in Oberösterreich. Es gibt da keine Musikszene, und wenn man eine bestimmte Art von Musik hört, dann ist das irgendwie klar, dass man sich irgendwo trifft. Wir haben schon mit zehn Jahren angefangen, Musik zu machen. Dann sind wir nach Wien gegangen und haben etwas veröffentlicht.Marco: Wir hören extrem viel Musik und versuchen dann, unseren eigenen Sound zu schaffen. Was wir an alter Musik schätzen, ist, dass sie zeitlos ist. Die Idee bei dem Album war, nicht nostalgisch oder retro zu sein, sondern zeitlos und trotzdem zeitgenössisch zu wirken.Sophie: Während der Produktion haben wir Musik aus der ganzen Welt gehört. Auch teilweise klassische Musik aus Indien oder Männerchöre aus Serbien, einfach, weil die Harmonien und Funktionen der Musik interessant sind.Marco: Wir wollten aber keine Weltmusik-Platte machen und auch keine Esoterik-Platte, die man auflegt, während man massiert wird. Der Ansatz war, Musik abseits von der westlichen Welt anzugehen. Eigentlich sind es ja nur fünf Töne, aus denen Popmusik besteht. Deshalb haben wir Wege gesucht, wie man das ein bisschen aufbricht und kreativ sein kann. In östlicher Musik geht es zum Beispiel weniger um die Akkorde oder Melodie, sondern mehr um die Stimmung. Wie auch am Anfang von der Single »Zoo«.





Sophie: Meistens kommen die Ideen von uns selbst, damit es auch genau das ausdrückt, was es ausdrücken soll. Man muss sich dann die richtigen Leute zusammensuchen und auf das Können und das Auge von anderen Leuten vertrauen. Bei den neuen Videos haben wir vorher kommuniziert, was wir wollen, und verbildlicht, was wir meinen. Da hatten wir immer ziemlich Glück mit den Menschen.Marco: Es ist angenehm, dass sie genau wissen, wo wir hinwollen. Sie sind fast schon eine Erweiterung der Band.Sophie: Das war eigentlich keine bewusste Entscheidung. Ich schreibe Songs, seit ich zehn Jahre alt bin, und habe meinen ersten Song aus den paar Wörtern geschrieben, die ich in der Schule auf Englisch gelernt hab. Mir hat sich die Frage gar nicht gestellt, auch nicht, als wir nach Wien gegangen sind und das Projekt angefangen haben. Dann ist plötzlich dieses Österreich-Ding so beliebt geworden. Mir stellen einige die Frage, warum wir das nicht auch machen, wenn es offensichtlich funktioniert. Das Ding ist einfach, dass es nicht gut funktionieren würde, weil es aufgesetzt wirken würde. Ich will Musik machen, die mir Spaß macht und bei der ich das rausbringen kann, was ich denke. Das geht einfach auf Englisch am besten, und ich fange gar nicht erst an, dran rumzubasteln, nur weil es gerade modern ist.Marco: Wir sind der Meinung: Sobald man einen Trend erkennt, ist es eh schon zu spät dafür, dass man ihn mitmacht. Unser Anspruch ist ja, dass wir etwas Neues machen. Wir wollen nicht einem Trend nachlaufen, sondern vielleicht irgendwann einen Trend setzen.