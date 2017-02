Wer nach intensivem Songwriting auf der Grenze zum Jazz sucht, ist beim französischen Label Ici d’ailleurs gut aufgehoben. Das beweist nicht zuletzt Nouveaus neue Platte unter dem Namen Les Marquises . Für »A Night Full Of Collapses« hat er sich in die Rolle eines Dirigenten begeben: Einen Großteil der Instrumente und Stimmen hat er ausgelagert, Label-Kollege Matt Elliott ist beteiligt, dazu Marimba-Spieler, Saxofon-Poeten und Violinen-Virtuosen. Dichte, verträumte Jazz-Songs reiht Nouveau zu einer Nocturne-Platte der etwas anderen Art aneinander. Thematisch geht es um somnambule Traumsequenzen und bewusstlose Wanderungen durch nächtliche Städte. Der Nebel der Nacht legt sich hier über jeden Schlag, Samples und Synthies wabern wie eine kaputte Straßenlaterne. Das klingt unglaublich gut, könnte dem einen oder anderen aber auch zu viel des Guten sein. Die Brüche, insofern es welche gibt, sind zu fein, zu wenig rabiat. Und das vage Gefühl, es handle sich hierbei um Musik für verlassene Mittvierziger, lässt sich auch nicht ganz abstreiten. Wen das nicht stört, wird sich wohlig in seine kalte Bettdecke einmummeln können und ein wenig Zusammenbruch spüren.