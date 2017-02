Eine mysteriöse Zurückhaltung umgibt die Band Leoniden . Das fällt auf, wenn man Jakob Amr, Lennart Eicke und seinen Bruder Felix, JP Neumann und Djamin Izadi in einem Backstage-Bereich erlebt, und wird noch offenkundiger, wenn man die beiden Erstgenannten zum Interview trifft. In Lennarts Wohnung in Kiel-Ravensberg gibt es verdammt guten Kaffee. Ansonsten ist alles recht unaufgeregt in dieser Hansestadt; das kennt man aus der Metropole 100 Kilometer weiter südlich ganz anders. Von dort aus ist Jakob kürzlich nach Kiel gezogen, während die vier anderen seit Schulzeiten schon zusammenspielen. »Die Stadt hinter sich zu lassen ist schon ein Thema in unseren Texten. Das hat viel mit meinem Umzug zu tun, da ich generell from the bottom of my heart schreibe«, bestätigt Jakob.

Der Rückzug, der keine Flucht ist, sondern eher mit Bodenständigkeit und Zurückhaltung zu tun hat, wird bei Leoniden großgeschrieben. Permanent beschleicht einen das Gefühl, hier mit einer erwachsenen, in sich ruhenden Crew zu sitzen. Kein falscher, kein jugendlich-devianter, kein überbordender Satz fällt – ist das etwa typisch norddeutsch oder gespielt? Auf den Mund gefallen sind die beiden jedenfalls nicht. Bereitwillig antworten sie auf alle Fragen, gerne auch mal länger, aber immer wohltemperiert, konzentriert und auf den Punkt.



Das alles kann man auch über die selbstbetitelte Debütplatte sagen – allerdings sollte man sich immer wieder daran erinnern, dass hier keine Veteranen, sondern »Frischlinge« am Werk sind. Ernsthaftigkeit steht im Vordergrund der Arbeit. 18 Monate lang hat man sich teils 40 Stunden in der Woche im Proberaum eingeschlossen und nahezu manisch gearbeitet. Das Ergebnis lässt sich sehen beziehungsweise hören: Auf der einen Seite beruft man sich auf einen Hardcore/Punk-Background, auf der anderen Seite scheut man sich nicht, poppig zu sein. Vorbilder? »Haben wir so gesehen keine, eher Einflüsse. Und da orientieren wir uns weniger an Deutschland, abgesehen von The Notwist, sondern mehr an den Vereinigten Staaten. Da muss man natürlich At The Drive-In nennen«, so Jakob. Nach einer deutschen Produktion klingt bei Leoniden tatsächlich wenig: Die Platte schielt eindeutig auf den internationalen Markt. Dennoch meint Lennart: »Auf Englisch zu singen war aber kein Move, sondern hat sich ehrlicher angefühlt.«



Neue Weltstars in der Mache? Ein leises Lachen. »Eher nicht. Unsere Strukturen sind selbst gewählt DIY. Wir sind da immer noch in unserer Sozialisierung gesettelt. Wenn wir uns dafür verbiegen müssten, pfeifen wir auf einen Major-Vertrag«, erzählt Lennart. Jakob nickt – beide ernst, aber zufrieden. Kein Zufall, dass real und Kiel sich reimen.