Was für eine merkwürdige Parallele: Nach David Bowie und »Blackstar« erschien schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ein neues Album, dessen Schöpfer wenige Tage nach der Veröffentlichung starb. Im Fall von Leonard Cohen wird dieser Zusammenhang nochmal dadurch zugespitzt, dass er seinem Herrgott deutlich sagte, auf sein Ableben vorbereitet zu sein: Die schwach gebrummelte, fast gehauchte Zeile »I’m ready, my lord« aus dem eröffnenden Titelsong von »You Want It Darker« ist als düstere, beinahe unheimliche Vorsehung jetzt schon legendär. Ähnlich könnte auch das gesamte Album nachwirken, das in seiner altersweisen, lyrischen Brillanz und einer nie zuvor gehörten musikalischen Abschiedsstimmung auf jeder Ebene außerordentlich ist und mit dem höchstens noch Johnny Cashs letzte »American Recordings« auf Augenhöhe rangieren.»You Want It Darker« ist geprägt von seinen rückblickenden Lovesongs, die dem Hörer Liebesbeziehungen so klug und reflektiert wie im Pop nur ganz selten zu Ende erklären. Das ist die Aussage, die Cohen mit seinem letzten Album trifft: Am Ende ist es die Liebe, die zählt. Zum Partner, zu Gott, und natürlich auch zu der Familie. Denn die Liner-Notes des Albums offenbaren, dass es Cohens größtes Glück bei dieser teilweise nur noch im Rollstuhl absolvierten Produktion darstellte, dass sein Sohn Adam neben dem ebenfalls schon altersschwachen Pat Leonard die künstlerische Leitung übernahm. Für den stilistischen Rahmen dieses Abschiedswerks hat sich dieses Trio für sacht orchestrierte Kammermusik entschieden: Dezent, aber voller Kniffe, gleichzeitig die Song für Song schwächer werdende Stimme Cohens klar im Mittelpunkt. So wirkt »You Want It Darker« auf eine unmittelbare, aber sehr würdevolle Art so, als wäre man bei Cohens Sterben direkt dabei gewesen. Nichts, was man als vornehmer Mensch einem Todkranken wünscht. Aber so bekam Cohen die Möglichkeit, sich ein letztes Mal als wahrhaft großer Künstler, Lyriker und vor allem Charakter zu beweisen.



So bleiben fünf letzte Zeilen dieses Mannes, die ich wahrscheinlich mein Lebtag nicht mehr vergesse und die bestimmt auch vielen anderen für immer zu denken geben werden: »I wish there was a treaty we could sign. It’s over now, the water and the wine. We were broken then but now we’re borderline. And I wish there was a treaty, I wish there was a treaty between your love and mine.«