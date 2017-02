Natürlich betreibt Leif Vollebekk nicht »Écriture automatique« im Sinne der Surrealisten. Seine Zeilen sind schon wohlgestaltet, die Songs ausarrangiert. Allerdings hat der kanadische Singer/Songwriter, der für sein letztes Album noch Jahre brauchte, weil er in unzähligen Studios nach dem perfekten Take suchte, diesmal die Songs einfach aus sich herausfließen lassen, wie das Label hocherfreut informiert. Sie sind ihm zum Beispiel beim Radfahren eingefallen, und er brauchte teilweise kaum eine Viertelstunde pro Lied. Seine alten Werke waren ihm fremd geworden, live machten ihm die Coverversionen am meisten Spaß. Nun also das Ergebnis dessen, was passierte, als Vollebekk nicht mehr Nein zu den Songs sagte, die einfach aus ihm herauskamen und die ihm und seiner Persönlichkeit voll entsprachen: Wir hören im Tempo komplett gedrosselte Americana, sparsam und geschmackvoll instrumentiert, repetitiv und introspektiv. Es geht ums Unterwegssein, auf der Straße und im Leben – ergo um Abschiede und vorbeiziehende Menschen, Lieben und Städte. Das ist schön, aber auch ein bisschen langweilig. Vielleicht hätte doch ein bisschen mehr Fleiß beim Songwriting, die eine oder andere kleine Melodie, ein Tempowechsel oder irgendeine Reibungsfläche gutgetan. So rollt das Album vor sich hin wie ein Fernbus bei der Überlandfahrt: Am Anfang ist die Aussicht beeindruckend, nur verändert sie sich nicht. So kann man sich getrost zurücklegen und die Augen schließen.