Wenn eine Band neben Jimmy Hayward (Regisseur von Kinderbuch- und Comicverfilmungen wie »Horton hört ein Hu«) noch aus einem früheren Bassisten der weltgrößten Zappa-Coverband besteht, der dazu auch noch wie der Protagonist aus »Family Guy« heißt, sowie Tool-Drummer Drew Carey, der die Musikwelt nun schon seit zwölf Jahren hinsichtlich eines neuen Albums seiner Hauptband trollt, kann eigentlich wenig schockieren. Überraschend ist dann nicht einmal, dass es sich beim Ergebnis ihrer Zusammenarbeit um eine Symbiose aus einem Spaghetti-Western über Seemonster und psychedelischem Metal handelt, sondern vielmehr, wie gut diese auch in ihren überzogensten Momenten funktioniert.Während sich das Soundgerüst gerade zu Beginn noch recht bodenständig an Bands wie Mastodon (dessen Gitarrist Brent Hinds ebenfalls mitwirkt) orientiert, lassen Songs wie »Curse Of The Red Tide« oder »The Orca« das absurde Gedankenspiel zu, Ennio Morricone habe sich mal einem Teil der »Sharknado«-Reihe widmen wollen. Der finalen »Ballad Of The Deep Sea Diver« wiederum wurde im Produktionsstudio Hans Zimmers der letzte Schliff verliehen. Völlig bekloppt das alles – und wohl gerade deswegen so spaßig.