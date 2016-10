Mit 65 Jahren sind die Hände rau, viele Tiefs sind durchgestanden, Höhen natürlich auch. Und genau so klingt auch das fünfte Album des Soul-Crooners Lee Fields aus North Carolina. Spröde, schön, warm und herzig. Die Songs scheinen eines deutlich hervorzuheben: Eine tiefe Dankbarkeit gegenüber dem Leben und allen, die dazu beitragen. Natürlich ist das Leben nicht immer Sonnenschein, wie Fields auch in Songs wie »Work To Do« herausstellt, in dem er einen Alkoholiker besingt, der trotz Therapie weitertrinkt und versucht, seine Familie zusammenzuhalten. Besonders liebevoll ist der Opener und Titelsong geraten, der mit der süßholzraspelnden Zeile »Every night with you is a special night« beginnt und mit einem aus tiefster Inbrunst vorgetragenen »Thank you« etwas kitschig wirkt.Aber bei Lee Fields ist das alles erlaubt, denn die Wahrhaftigkeit und Authentizität, mit der er seine Soul-Weisheiten vorbringt, lassen über solche Spitzfindigkeiten hinwegsehen. Fields, dessen Stimme stellenweise an James Brown erinnert, hat mit den Expressions seinen musikalischen Hafen gefunden. Und dieser Soul-Tanker schippert groovy und abgeklärt wie eh und je durch ein musikalisches Meer: Mal, wie in »Lover Man«, mit Funk an Board, mal cremig-soulig wie in »I’m Coming Home«. Sein im positiven Sinne abgenutzter Sound passt wunderbar zur klagenden Stimme der Vergangenheit in unserer Gegenwart.