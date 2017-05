Mit »Making Music« hat Ableton bereits vor zwei Jahren bewiesen, dass die Schöpfer der extrem populären Audio-Software nicht nur an der technischen Seite digitaler Musikproduktion interessiert sind, sondern auch an der schöpferischen. Während das Buch von Dennis DeSanstis vor allem fortgeschrittene Produzenten ansprach, haben mit »Learning Music« nun auch neugierige Naturen ohne jegliche Vorkenntnisse die Chance, einen Einblick in die Abläufe und Prozesse der Musikproduktion zu bekommen.