Danksagungen im Booklet an Markus und Micha Acher von The Notwist helfen dabei, Lea W. Frey s Musik einzuordnen. Ein Interesse an elektronischen Sounds verbindet sich bei ihr mit der prozessualen Praxis des Jazz zu einer Form von Pop, die bewusst auf jeden Knalleffekt verzichtet, um stattdessen den Blick nach innen und auf die Performanz des Musikmachens selbst zu richten.Die mäandernde Qualität einiger Stücke auf diesem Album erweckt den Eindruck, die Band würde sich selbst dabei beobachten, wie sie die Musik hervorbringt. Dadurch richten sich die Stücke in hohem Maße auf Momente aus und scheinen auf angenehme Weise ganz bei sich zu sein. In Bezug auf die Soundästhetik stehen Klänge im Vordergrund, die sich nicht mehr auf eine eindeutige Ursprungsquelle zurückführen lassen. Vage, scheinbar im Raum schwebende elektronische Partikel produzieren tolle Unwirklichkeitseffekte.Das lässt sich sehr schön in »Ghost Dog« nachhören, dessen entkörperlichte Prägung bereits im Titel angelegt ist. Lea W. Frey scheint auf ihrer Platte eine Gesangsmethode vorzuführen, die sich die Melodie im Vorgang des Singens ertastet. Dadurch, dass »Plateaus« dazu tendiert, musikalische Zwischenbereiche zu vertonen, erinnert das Album an Robert Wyatt, Annette Peacock oder Broadcast. Letztendlich entzieht sich die Musik jedoch jeder Festlegung. So spielt sich die Band in »Dylan« in einen Rock-Groove hinein, der die sonstige ätherische Grundrichtung dezent konterkariert.