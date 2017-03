Mit »Streets of Philadelphia« schaffte Bruce Springsteen vor 22 Jahren den perfekten Soundtrack zum Film »Philadelphia«. Lea Porcelain veröffentlichen jetzt eine Coverversion zum Song. Die sollte zunächst vor allem ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk an den privaten Freundes- und Familienkreis der Band sein. Ein Glück, dass sie aber jetzt auch die Öffentlichkeit gefunden hat.Während der Aufnahmen ihres Debütalbums war »Streets of Philadelphia« für das Musikerduo von großer Bedeutung. »Wir hörten den Song in dieser Zeit sehr oft, wenn wir nachts nach Hause kamen. Er wurde für uns zu einer Art ›Homecoming‹-Song während der Aufnahmesessions«, erklärte Lea Porcelain dazu in einem kurzen Statement. Im Musikvideo sieht man die Band deswegen auch auf Reisen.