Nur weil der Sommer langsam zu Ende geht, ist die Festivalsaison noch lange nicht am Ende angelangt, denn der Herbst hat noch etwas Spannendes vor. Das beweist das niederländische Festival Le Guess Who? , das vom 9. bis zum 12. November wieder in verschiedenen Locations Utrechts stattfindet.Ein besonderer Auftritt widmet sich den spirituellen Jazz-Klängen der 2007 verstorbenen Alice Coltrane Turiyasangitananda. Im Frühjahr 2017 war eine viel beachtete Compilation mit raren Aufnahmen aus ihrer Zeit im Sai Anantam Ashram in Los Angeles veröffentlicht worden. Beim Le Guess Who werden diese Lieder erstmals von den Sai Anantam Ashram Singers in Europa live aufgeführt. Einen weiteren seltenen Auftritt können die Besucher im von Mike Hadreas alias Perfume Genius kuratierten Programm sehen: die kanadische Kult-Singer-Songwriterin Mary Margaret O’Hara. Mit »Miss America« veröffentlichte die Künstlerin 1988 ihr einziges Album, von »Apartment Hunting«, dem Soundtrack zum gleichnamigen Film, abgesehen.Das weitere Programm wird von großartigen Künstlern bereichert, wie zum Beispiel der Thurston Moore Group , die sich um das ehemalige Sonic Youth -Mitglied Moore gegründet hat. Auch dabei sind Kevin Morby Avey Tare und viele mehr. Das gesamte Line-up anschauen und Tickets bestellen könnt ihr auf der Website des Festivals Hier ein musikalischer Vorgeschmack: