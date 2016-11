Utrecht im Spätherbst kann so schön sein. Besonders, wenn man neben feucht-kühlem Wetter auch noch Konzerthöhepunkte wie Wilco, Tim Hecker oder Savages zu erleben gibt. Wir haben sieben Gründe für euch, warum sich der Besuch des Le Guess Who auch 2016 wieder sehr gelohnt hat.



01 Das Line-Up

Der Blick aufs Programm sorgt auch 2016 im Vorfeld der Utrecht-Reise wieder für große Augen, derartig reich an großen und kleinen Höhepunkten ist es. Von altgedienten Headlinern wie Wilco oder Tortoise über die Szenehelden Dinosaur Jr., Deerhoof, Wooden Shjips und Tim Hecker bis zu frischen Talenten wie Girl Band oder Wand finden Freunde hochwertiger Musiken hier reichlich Gründe, um stundenlang abzutauchen.



Bild: Le Guess Who?

02 Die Kuratoren

Neben dem stattlichen Hauptprogramm speist sich die Künstlerliste des Le Guess Who regelmäßig aus jenen Acts, die ebenfalls auftretende Kuratoren ausgewählt haben. 2016 fällt Wilco, Suuns, Savages und Julia Holter diese ehrenvolle Aufgabe zu. Die über die vier Tage verteilten Programmsparten sorgen für weitere Abwechslung und spannende Entdeckungen.



03 Savages

Hatte die Band bereits bei Open Airs wie dem Haldern Pop in diesem Sommer für ausgelassene Stimmung gesorgt, so untermauern sie beim Le Guess Who den Anspruch auf den Titel »beste Live-Rockband 2016«. Sängerin Jehnny Beth hat das Publikum schnell im Griff und begeistert ebenso wie der Rest der Band mit Attitüde, Stil und Bühnenpräsenz.



Savages auf Händen getragen. Höhepunkt beim insgesamt sehr unterhaltsamen @le_guess_who Festival in Utrecht #savages #lgw16 #leguesswho #utrecht #latergram

04 Die Stadt

Utrecht ist eine überschaubare Studentenstadt mit hübscher altstädtischer Fußgängerzone, kilometerlangen Radwegen und einer lebendigen Musikszene. Deren Vertreter kann man am Samstag und Sonntag ab dem späten Nachmittag beim kostenlosen DIY-Festival Mini Who in Bars und Shops erleben. Auch beim coolsten Kaffeeröster der Stadt, The Village Coffee & Music, gibt es begleitend zum offiziellen Festivalprogramm Bands zu gucken. Zudem findet am selben Wochenende zum 46. Mal die Mega Record Fair statt, eine der größten Plattenmärkte der Welt.



05 Let’s Eat Grandma

Das Duo aus Norwich wird in England bereits in höchsten Tönen abgefeiert und trat bei Jools Holland auf. Auch Pitchfork zeigte sich ganz angetan und spricht von einem »impressive debut« der beiden

