Alles schon tausendmal gehört: Umweltverschmutzung, Autokraten, Rechtsruck, Populismus, die Welt ist schlecht. Dass man dagegen ankämpfen muss, steht außer Frage und wird im linksorientierten Popkultur-Spektrum gefordert und vollzogen. Aber man kann nicht immer nur Agit-Pop, Punk und kämpferische Parolen auf sich einprügeln lassen. Selbst der härteste Kämpfer für bessere Verhältnisse braucht von Zeit zu Zeit eine starke Schulter. Und die findet man bei Laura Veirs. Die ist seit 20 Jahren im Musik-Business und mittlerweile eine Garantin für wunderschön einfachen Folk-Pop.



Seit ihrem letzten Werk »Warp And Weft« sind fünf Jahre vergangen, in denen sie sich als Teil der großartigen Supergroup Case/Lang/Veirs und als Kollaborateurin für Sufjan Stevens’ »Carrie & Lowell« verdingte. Dieser zahlt das jetzt zurück und setzt auf »Watch Fire« direkt die Programmatik für das gesamte Album: »I’ll keep the watch, I’ll keep the watch fire.« Außerdem ziehen sich Natur-Allegorien durch die LP, was im Folk nichts Ungewöhnliches darstellt. Hier dienen sie jedoch nicht als plumpe Naturromantik, sondern eher als Kraft spendender Rückzugsort, wie in »The Meadow«: »We went to the meadow. No walls, no ads, no black balloons.« Nach den schmeichelnden und stärkenden 40 Minuten dieses großartigen Albums fühlt man sich tatsächlich wie nach einem Wochenende im Grünen: erholt, geborgen und gestärkt, um die großen Probleme der Welt wieder in Angriff zu nehmen.