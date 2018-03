Lana Del Rey kommt im April nach Berlin

Als eine »künstliche Infusion von Melatonin mit einem Hauch LSD« umschrieb Intro-Autor Oliver Uschmann »Lust For Life«, das jüngste Album von Lana Del Rey. Eine aufregende Mischung, die sich auf jeden Fall auch live hören lassen kann. Dazu hat man hierzulande allerdings nur selten die Gelegenheit, ist die Sängerin in Europa doch ein äußerst rarer Gast und oft nur im Rahmen von größeren Festivals zu sehen. Umso schöner, dass ihre aktuelle »LA to the Moon«-Tour sie zumindest für einen Termin nach Deutschland führt, den sie am 16. April in der Berliner Mercedes-Benz-Arena bestreiten wird. Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen zu haben.