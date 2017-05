Zeitgenössische Pianisten genießen nicht annähernd einen Rockstarstatus wie Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach und Co. während ihrer Heydays. Künstlern wie Chili Gonzales und Nils Frahm ist es jedoch zu verdanken, dass Pianisten zumindest nicht mehr am Katzentisch der Popkultur Platz nehmen müssen. Der Berliner Pianisthat vor drei Jahren mit Bearbeitungen von Ja-Panik- oder Boy-Songs für Aufsehen gesorgt, »Sweet Apocalypse« ist nun bereits das vierte Album des Antilopen-Masken-Trägers. Während Tracks wie das Titelstück oder »A Thousand Cracks« aufbrausend und nahezu expressionistisch daherkommen, wirken die Songs am Ende des Albums wie »Licking Dew« oder »Sleeping Dogs« impressionistisch und eher lieblich als apokalyptisch. Die zwölf Tracks des Album gleichen in ihrer Form einer lose verbundenen Sonate, bei der bestimmte Motive und Stimmungen wiederholt, Spannung auf- und wieder abgebaut werden. Letzteres ist besonders auf dem finalen Stück »The End« zu beobachten. Auf zwei Minuten werden Piano und Forte, Langsamkeit und Schnelligkeit, Spannung und Entspannung vereint und somit das gesamte Album in Kurzdurchlauf zusammengefasst. »Sweet Apocalypse« ist Klaviermusik ohne Barrieren, die nicht nur Klassik-Fans, sondern auch Anhänger von Pop und Jazz mit einschließt.