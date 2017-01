So wird an fünf Abenden der Saison 2016/17 das Symphonieorchester gegen die nächste Pop-Hoffnung, den melancholischen Singer/Songwriter oder »Nashville’s most fucked-up country band« – Lambchop – eingetauscht. Letztere steht Mitte Februar nicht das erste Mal auf der Bühne des Konzerthauses. Die teilweise 18-köpfige Band sammelt sich um Texter und Musiker Kurt Wagner, dessen ruhige, leicht rauchige Stimme die einzige Konstante in der abwechslungsreichen, jedoch sparsam instrumentierten Musik bildet. Schon vor neun Jahren konnten Lambchop mit ihrem sehr entspannten, aber abwechslungsreichen Alternative-Country-Sound im Rahmen des Pop-Abos überzeugen und kehren nun Mitte Februar auf die Bühne des Dortmunder Konzerthauses zurück.