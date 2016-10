ist überhaupt das Wort, das mir immer im Kopf herumgeht, wenn ich Lambchop höre. Ob bei den ersten Werken, die in ihrer behutsamen Transformation des klassischen Nashville-Sounds Alternative Country mitbegründeten, oder später, bei »Nixon« beispielsweise, als behutsam der Soul Einzug in die Lambchop-Welt hielt und samt Marvin-Gaye-Gedächtnis-Kopfstimme zwischen dem Gebrummel des alten Teppichverlegers für Distinktion sorgte. Oder, noch etwas später, die behutsamen Off-Beats und jazzigen Sprengsel auf dem kongenialen »Is A Woman«. Eigentlich aber und vor allem ist es der Charakter dieser Musik, die sich so behutsam, fast zärtlich anschleicht, dann festsetzt und umarmt werden will, auch wenn sie immer wieder ihre Stacheln zeigt, die aber eigentlich eher Widerhaken sind. Eine ganz eigene Sportart eben, die Klangwelt von Kurt Wagner und Lambchop.Und jetzt erst Recht: Bei »Flotus« (auch »For Love Often Turns Us Still«) gibt es mehr denn je elektronische Spielereien, programmierte Beats, Krautrock und R’n’B-Texturen – nichts, was im Soundgefüge der Band noch nicht dagewesen wäre, aber jetzt eben mehr in den Vordergrund gerückt und ausgedehnt. Besonderes Gimmick diesmal ist allerdings, dass Kurt Wagner seine eigene Stimme als Instrument entdeckt hat – und zwar. Sie wird gesamplet, zerhackt, getunet, gefiltert und sequenziert. Das nimmt dem Lambchop-Trademark-Sound der letzten Jahre vor allem eines: Die Behaglichkeit. Tee und Kerzenlicht passen nicht mehr automatisch, Kräuterzigaretten dafür mehr denn je. Herz, was willst du mehr?