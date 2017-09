Sieben Jahre liegt das letzte Album von Lali Puna zurück. Eine Zeit, die im Leben keines Menschen ohne Veränderung auskommt, so auch bei Valerie Trebeljahr, die für ihr Projekt inzwischen ohne Markus Acher ( The Notwist ) auskommen muss und ihre eigenen Songwriting-Skills nun umso mehr in den Fokus rückt. Deutlich eingängiger und technoider als bisher kommen die zwölf neuen Stücke Lali Punas daher und erreichen dabei einen faszinierend-berührenden, aber auch sehr tanzbaren Fluss zwischen Mount Kimbie und HVOB Trebeljahrs sanft-zurückgezogene Stimme liegt wie eine Kuscheldecke über den dezent treibenden Beats und Synthie-Loops. Thematisch behandelt Lali Punas musikalischer Neubeginn Trebeljahrs gewachsene Skepsis gegenüber neuen Technologien und die Frage nach deren Auswirkungen auf unsere persönliche Freiheit. »Two Windows« kommt aber ohne erhobenen Zeigefinger aus: Die titelgebenden Fenster stehen für die Perspektivierung solcher Probleme von zwei Seiten. Sie müssen benannt werden – aber man darf sie durchaus auch mal eine Nacht lang wegtanzen.