Auf dem Nachfolger zu seinem Debüt »Pendulum Swing« hat der Songwriter Laish seinen Liebeskummer überwunden und traut sich, neuen Optimismus zu zeigen. Das bedeutet aber nicht, dass »Time Elastic« die Melancholie völlig hinter sich lässt. Bereits der Opener »Sand Is Shifting« startet wenig hoffnungsvoll mit der ernüchternden Einsicht »I thought I was invincible, I thought I was a flame«.



Dem Sänger aus Brighton gelingt es jedoch, seine Emotionen umzuwandeln und sie in griffige Folkpop-Melodien (»Listening For God«, »University«) oder im Indie gelagerte Songs (»Blink Of An Eye«, »Dance To The Rhythm«) zu verpacken. Greens Gabe als Genre-Tausendsassa sorgt auch ohne effektvolle Dramatik in seinen Songs für jene Art von Abwechslung, die auch in Dauerschleife noch spannend bleibt. Ungeschönt setzt er seine Geschichten von lebendigen Erinnerungen und der Vergänglichkeit der Zeit in Szene und klingt dabei so schön, wie so viele Liedermacher vielleicht einmal klingen möchten.