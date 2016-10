Danny Green ist Laish und einer dieser Troubadoure, die man ständig im Nebenraum der großen Party findet. Diese Troubadoure sitzen da, zupfen an ihren Gitarren und singen bedeutungsvolle Lieder über verflossene und zukünftige Lieben. Das Glas Rotwein ist halbleer, der Bart gepflegt, düstererer Optimismus. Sie haben sich in ihrem Schmerz eingerichtet, und an ihren Lippen hängen die, die so gerne Teil dieses Schmerzes sein wollen. Folkmusic. Beschwingt. Melancholisch. Ehrlich.