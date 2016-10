Ich wollte kein weiteres massenkompatibles Pop-Album aufnehmen – was immer das auch heißen mag – sondern eins, das auch Leute anspricht, die sich bisher noch nicht mit mir als Person oder meiner Musik identifizieren konnten. Mir ging es diesmal weniger darum, ein besonderes Image zu erfüllen. Ich will, dass die Leute die neue Platte einfach hören und denken: ›Wow, die hat ja dieselben Probleme wie ich!‹«

Am Freitag erscheint »Perfect Illusion«, das neue Album von Lady Gaga. Die Zeit der ausgefallenen Bühnenoutfits scheint passé, im ersten Video zeigte sich die Lady ganz ohne Gaga und für ihre Verhältnisse sehr schlicht. Auch musikalisch soll es auf »Joanne« in eine andere Richtung gehen, erzählte sie uns im Interview:

Im Video und bei Instagram zeigte sich Lady Gaga gemeinsam mit Produzent Mark Ronson. Auch Kevin Parker von Tame Impala und Father John Misty waren an »Joanne« beteiligt. Im Interview sprachen wir sie darauf an: »Kevin habe ich über Mark kennengelernt und Father John Misty über John Janick von Interscope. Wie es dazu gekommen ist? Ich hatte einfach Lust, mit brillanten Musikern wie zum Beispiel Beck zusammenzuarbeiten, den ich übrigens auf einer Fashion-Show gestalkt habe! Die Leute haben ja immer die verrücktesten Vorstellungen von mir als Popstar und vergessen dabei oft, wo ich herkomme. Ich mache das schließlich schon eine ganze Weile und habe auch so angefangen. Nur ich am Klavier, irgendwo in einer dreckigen Bar in Downtown.«