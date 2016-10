Ähnlich, aber noch eine Spur schmutziger, ist der Titel »John Wayne« samt der verführerischen Zeile »Baby, let’s get high!«. Keine Widerrede. An die Vorgängeralben erinnernd auch die mit Beck erarbeitete Nummer »Dancin’ In Circles«, eine tanzbare Liebeserklärung an das Alleinsein. Darin ist auch wieder Lady Gagas berüchtigter Sprechgesang zu hören. Die großen, glamourösen Auftritte gibt sie auf »Joanne« mit dem Titelsong, der, wie noch nie zuvor, ihre unglaubliche Stimme in den Vordergrund stellt und »Come To Mama«, das mit viel Tamtam, Chor und Bläsern daherkommt. Doch sind es letztlich die unauffälligen, glatten Nummern »Sinner’s Prayer« und »Hey Girl« (mit Florence Welch), die die besten Songs auf dem Album stellen. Platz ist trotzdem auch für Balladen: Zum einen »Million Reasons« mit einem fast zu kitschigem Text. Aber was ist schon Kitsch, wenn man Lady Gaga ist? Eher Stil als Verblendung, also abgesegnet. Und dann wäre da noch »Angel Down« und die Erklärung, was das alles soll: »I confess I am lost/ In the age of the social«. Die Moderne - sie verwirrt und treibt die Sängerin ein paar Schritte zurück, zu dem Verlässlichen und Vertrauten: »I’m a believer, it’s a trial/ Foolish and weaker/ I’d rather save an angel down«. »I’m loving angels instead« - Das hatten wir doch schon mal? Der Rückzug aus dem Informationsgesellschaftswahnsinn ist bereits seit 20 Jahren ein wiederkehrendes Motiv in der Popkultur. Erinnerungen an Madonnas (damals auch mit Cowboy-Hut) 2000er-Album »Music« werden wach. Der Wunsch danach, endlich wieder nach links und rechts zu sehen, ein bisschen politisch zu sein, das eigene Umfeld zu begutachten, nachdem man ganz oben und ganz weit weg von der Welt war, in die man geboren wurde. Nach Lady Gaga kommen nur noch die Millennials und »Joanne « ist vielleicht das letzte Lebenszeichen der Normalität.