Was geht einem bei diesem Namen, L.A. Salami, nicht alles durch den Kopf: nahtlose Sonnenbräune am Venice Beach vs. verfettender Wurstkonsum als kunstgerechter Widerspruch sozial-medialer Scheinheiligkeit? Vielleicht auch ein Hinweis auf ein zu erwartendes Surf-Rock-Italo-Disco-Gemisch? Nope. Lookman Adekunle heißt wirklich so. Also Salami. Mit Nachnamen. Was für eine Persona steckt hinter dem Pseudonym, das eigentlich keines ist? Lookman, seines Zeichens Blues-Reanimator und Folk-Chronist, ist allen voran ein postmoderner Dandy. Seine Attitüde? Oszilliert. Zwischen der unverschämten Hipness eines Jean-Michel Basquiat und der Glaubwürdigkeit verehrter Liedermacher-Legenden ehrte er bereits auf seinem mehr als gescheiten LP-Debüt »Dancing With Bad Grammar« die ewige Idol-Trias Young/Dylan/Cohen.



Auf »The City Of Bootmakers« gelingen dem Londoner nun – ohne künstliche Aufregung – gesellschaftskritische Schellen gegen Heimatstadt, politische Desillusion und verkommendes Bildungsengagement. Umso glaubwürdiger erscheinen Tracks wie »England Is Unwell« oder »Terrorism! (The Isis Crisis)«, wenn Salami sein bis unter die schimmernden Pub-Lämpchen poetisiertes Songwriting zur Performanz-Logik erhebt. Denn es ist durchaus ein löblicher Clou, dass der Indie-Folk-Rock-Drive von Tracks wie »Generation L(ost)« oder »A Man; A Man Without Warning (Certified)« an die Lausbubigkeit der Babyshambles erinnert. Bei solch einer Coolness könnte man vermuten, dass dem Salami eigentlich alles wurscht ist. Im Vergleich zu Pete Doherty kippt er aber eben nicht vom Barhocker.