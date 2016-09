Die Veranstalter des Nürnberg.Pop Festival haben 21 neue Künstler und Bands bekannt gegeben, die am 29. Oktober die Nürnberger Altstadt rocken werden.

Zum sechsten Mal bietet am 29. Oktober die Nürnberger Altstadt Raum für das Nürnberg.Pop Festival . In über 20 Locations, darunter Kneipen, Museen und Kirchen, werden dann erneut Musiker aus aller Welt und Vertreter der verschiedensten Musikrichtungen ihre Kunst einem interessierten Publikum präsentieren. Zu den 19 bereits zuvor bestätigten, gesellen sich nun 21 neue Acts – darunter die gefeierten Newcomer Drangsal Kytes und Parcels

Bisher bestätigt für das Nürnberg.Pop Festival 2016:

A Saving Whisper, Ahmet Iscitürk, Beatfrog, Betamensch, Blue Pine Theatre, Brickwater, Charles Junior, Code Canary, Cyroe, David Pereira, Die Japanische Clubjacke, Drangsal, El Mago Masin, Impala Ray, Ira Atari, Jakob Bruckner, Josin, Juri von Stavenhagen, Juse Ju, Kytes, Linda Rum, LUX & Cape Kendricks, Monday Tramps, Nick & June, Oh Lonesome Me, Paramedique, Parcels, Phoria, Sam Loves To Travel, Sarah & Julian, Schlakks, The Black Elephant Band, The Green Apple Sea, The Living, The Mergers, The Red Aerostat, The Robocop Kraus, The Same, Tiere streicheln Menschen, Von Wegen Lisbeth