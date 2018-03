Wir erinnern uns noch alle gut an den Auftritt der australischen Pop-Queen beim Melt Festival 2015. In diesem Jahr meldet sich Kylie Minogue mit einem neuen Album zurück. »Golden«, so der vielversprechende Titel, wird am 6. April erscheinen und bereits heute lässt Miss Minogue mit »Stop Me From Falling« einen weiteren Song daraus hören.



Nachdem Kylie Minogue bereits Anfang Februar ein Video zur fröhlichen Single »Dancing« veröffentlicht hatte, schlägt sie jetzt für einen Dance-Track beinahe ruhige Töne an. »Stop Me From Falling« ist schwelgerisch und zeigt sich im Text ungewöhnlich nachdenklich. Ein Lied, wie gemacht für sommerliche Abendstunden.