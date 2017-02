Das kommt immer darauf an, wie man »politische Themen« definiert. Ich habe für das neue Album beispielsweise auch Texte geschrieben, die auf politische Realitäten und Ereignisse der vergangenen Jahre eingehen, ohne sie konkret zu benennen. Für mich ist es auch nicht zwangsläufig links, gegen Unterdrückung anzukämpfen. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch und halte das für common sense. Unterdrückende Regierungen gibt es zuhauf, und diese Zustände können allein vom logischen Denken her nicht richtig sein. Um das zu verstehen, muss man nicht unbedingt links sein.

Könntest du dir auch vorstellen, mal ganz konkret Unterdrücker beim Namen zu nennen? Warum bleibst du in deinen Texten metaphorisch?

Nimm einen Song wie »California Uber Alles«, da werden Leute und Orte ganz konkret benannt. Man merkt dadurch sofort, dass es ein Song aus den 80ern ist, der mit der Zeit damals verbunden ist. Das gefällt mir nicht so sehr. Ich mag es eher, wenn die Texte allgemeingültiger sind und immer aktuell bleiben. Und Leuten wie Trump oder Erdogan jetzt auch noch ein Lied zu widmen halte ich für zu viel des Guten. Die bekommen schon genug Aufmerksamkeit.





Hattest du schon mal Angst, auf von dir verehrte Musiker zu treffen, mit ihnen über politische Themen zu sprechen und dabei zu erkennen, dass es totale Wichser sind?

Ich hatte heute noch ein gutes Gespräch mit unserem Busfahrer darüber, wie manche Bands und Künstler so ticken. Nicht wenige Amerikaner haben eine Redneck-Attitüde, die schwer in unser politisches Bild einzuordnen ist. In den USA gibt es einen geduldeten Rassismus von allen Seiten, »rechts« meint dort etwas anderes als in europäischen Maßstäben. Die political correctness oder der schlichte Grundsatz, zuerst zu denken, bevor man redet, ist in den USA nicht überall verinnerlicht. Da bekommt man schnell den Eindruck, dass Leute Ultra-Rassisten sind, die das beim näheren Nachfragen gar nicht so meinen. Das gibt es bei Weißen und bei Schwarzen, das ist schon etwas komplexer.

Ich bin da etwas vorsichtig mit unseren Kategorien; mich interessiert eher, wie diejenigen ihre Meinung erklären, was dahinter steht. Damit will ich nicht sagen, dass ich rechtstolerant bin, aber wenn mir jemand intelligent und sachlich erklären kann, was seine Sichtweise ist, dann schätze ich das. Ich kann ja niemanden dazu zwingen, meiner Meinung zu sein. Wenn ich das annähme, wäre ich nicht besser als die Rechten.





Wer hat dich in solch einem Zusammenhang positiv überrascht?

Jun Schäffer von Iced Earth beispielsweise, von dem es hieß, er sei rechts. Mit dem hatte ich mal ein gutes Gespräch. Der Typ hat ’ne klare Haltung. Das ist zwar nicht unbedingt meine, aber er ist keinesfalls rechts oder Rassist, er ist allenfalls sehr amerikanisch. Ein reflektierter Mensch, der seine Meinung belegen kann – ob ich nun damit konform gehe oder nicht. Er ist genauso gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit wie ich, aber er hat eine andere Position, weil er wahrscheinlich anders sozialisiert wurde. Ich bin multikulti aufgewachsen, er vielleicht nicht. Aber er ist auf keinen Fall ein Nazi und schon gar niemand, der stumpf Parolen brüllt.





Wie hast du damals die Debatte um Slayer und ihre Haltung zu Nazi-Themen oder Pinochet erlebt – ergibt das für dich Sinn oder ruft das nur Kopfschütteln hervor?

Ich fand’s total hysterisch, denn das sind halt Slayer, und Slayer müssen provozieren. Ich hab mich auch lange mit Tom Araya unterhalten, und der Typ ist bestimmt kein Rechter, ich würde ihn eher als Hippie bezeichnen. Wir müssen einfach lernen, uns auch mal wieder ein bisschen zu entspannen. Nur weil es ein paar Stumpfbirnen gibt, die die Dinge für sich vereinnahmen – wenn Rechte beispielsweise meinen, jemand stünde wegen einer zweifelhaften Aussage auf ihrer Seite, muss man dem nicht gleich Glauben schenken. Vielleicht war die Aussage ganz anders gemeint, ein missverstandener Witz oder eine Momentaufnahme von jemandem, der einen schlechten Tag hatte.





Glaubst du, Trump wird die Metal-Szene spalten, wie er die gesamten USA spaltet?

Ich kenne viele Trump-Supporter und viele seiner Gegner, vor allem mit mexikanischen Wurzeln. Wenn so jemand die Metal-Szene spalten kann, dann ist die Szene sowieso durch. Wie viele grauenhafte Präsidenten gab es schon in allen möglichen Ländern – warum streitet man sich über solch bizarre Gestalten?





Dein Vater stammt aus der ersten italienischen Gastarbeiter-Generation. Hast du Fremdenfeindlichkeit am eigenen Leib zu spüren bekommen?

Nichts Erwähnenswertes. Ich hatte immer deutsche, türkische oder jugoslawische Freunde und hab das nie in dramatischer Form erlebt.





Wie reagierst du auf Bands vom rechten Rand, die mit dir auf Festivals spielen? Ignorieren? Absagen? Auf der Bühne Position beziehen?

Auf jeden Fall Letzteres. Kampfansage. Und auf wirklich rechte Festivals werden wir mit Kreator ohnehin nicht eingeladen, wir würden dort auch nicht spielen.





Würdest du dir auch mehr politische Haltung bei den Fans wünschen?

Ich würde mir nicht unbedingt mehr politische Haltung, sondern eher mehr Kommunikation wünschen – gerade auch mit Bands, denen eine rechte Einstellung nachgesagt wird, um genau das zu hinterfragen. Ich bin mir nicht sicher, ob Abgrenzung oder Ausschließen die richtige Lösung bietet, ich halte Kommunikation für wichtig.