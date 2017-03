Der Titel der inzwischen dritten Platte von Deniz Cicek und Robert Heitmann alias Kraków Loves Adana bezieht sich tatsächlich vor allem auf die neue, komplett eigengesteuerte Herangehensweise an ihre Musik; »Call Yourself New« ist das erste Release auf Heitmanns eigenem Label Better Call Rob. Neu ist auch, dass es nun Cicek allein ist, die für die Kompositionen sorgt; Heitmann hat jetzt Distribution zu erledigen – erst der Feinschliff passiert gemeinsam. Der Sound des Hamburger Duos ist freilich immer noch hochklassig: Über den schummrigen Synthie- und Dream-Pop-Stücken, die klanglich und in ihren Arrangements den mächtigen The xx nahestehen, thront wie ein düsterer Engel mit ungeheurer Flügelspannweite das tief-dunkle Timbre Ciceks, das dem zurückgezogenen Spuk der Sounds von Krakow Loves Adana eine äußerst konkrete große Präsenz verleiht. So mäandert »Call Yourself New« in keiner künstlichen Zwischenwelt, sondern greift abermals gekonnt in die Schnittstelle zwischen Dancefloor und Wohnzimmer. Das ist für dieses Duo alles andere als neu, aber weiterhin hochklassig.