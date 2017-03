Randale in Rot zeichnet sich wieder am Horizont ab, denn Kraftklub kündigen für den Herbst eine große Tour zum neuen Album »Keine Nacht für Niemand« an. Sie wollen endlich wieder raus auf die Straße und in die Arenen und Arme ihrer Fans, so die fünf Freunde aus Chemnitz. Wir präsentieren das Wiedersehen mit K und verlosen gleich auch ein paar Tickets.

Geschrieben am

22. März 2017, 11:39