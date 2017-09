Allein drei Mal in 13 Tracks erinnert Kölsch durch die Wahl der Track-Titel an sein persönliches Farbschema vor fast 30 Jahren: »Grå«, »Grey« und »Grau«. Ein besonderes Jahr, politisch für die Welt, persönlich für ihn, musikalisch für die Welt der elektronischen Musik. Es beginnt mit einem wilden Durcheinander von Streichern, orchestralen Fragmenten und Elementen, die er auf »1989« vermehrt einsetzt und die sich schnell ins Digitale hinüberschieben, hinein in seine elektronische Autobiografie. Der Eröffnungstrack schließt mit einer Audiobotschaft seines Großvaters.Durch die Mischung aus Titeln wie »Serij«, »14« und »Liath« (in dem Kate Robinson den Violinen-Part übernommen hat) wirkt »1989« düster, stellenweise melancholisch – und hoffnungsvoll treibend zugleich. In dieser musikalischen Verarbeitungsschleife der eigenen Pubertät, die von der Scheidung seiner Eltern überdeckt war, dringt am Ende dann also doch mehr Licht durch all das Grau, als er selbst in dieser Zeit sehen möchte. Und das ist auf vielen Ebenen erhellend.