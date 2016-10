Mit »Neue« als Vorsatz behilft man sich meist weiter, um zu zeigen, dass ein Act eigentlich nicht in das klassische Genre passt – und kreiert damit gerne auch gleich noch einen neuen Trend (vergleiche Neue Klassik, Neuer Deutscher HipHop, Nu Metal). Nun also »Neue Volksmusik«. Da schwingt dann auch gleich noch etwas Avantgardistisches mit, so wie bei »Neue Musik«. Den Jungs von Kofelgschroa wird das so recht wie egal sein. Volksmusik ist es allemal, schließlich waren sie auch früher schon in der örtlichen, vereinsmäßig organisierten Traditionspflege aktiv. Zum »Alternative Folk« wird die Musik, die hauptsächlich auf Helikontuba, Akkordeon, Gitarre und Horn basiert, vor allem durch die Querköpfigkeit ihrer Erfinder – so sagen sie selbst. Soll heißen: Durch die Weigerung, bei den althergebrachten Weisen zu bleiben und jeden Ton perfekt zu intonieren, und durch die Leidenschaft für Repetitives und Zerfranstes.So klingt beispielsweise der Titeltrack mit seinen neun Minuten, als würde Detroit nur einen Steinwurf entfernt liegen von Kloster Ettal und Schloss Linderhof. Und der fast dadaistische Spaß, bei »Loopmaschine« den Kehrvers »Die Loopmaschine hängt« beständig zu wiederholen, weist in die gleiche Richtung. Mehr noch als auf den beiden Vorgängeralben gibt es jetzt Ausflüge ins Psychedelische, auch textlich (»Käfer«, »Ballon«), und Leichtes, auf die eigene schräge Art Leben und Liebe witzig Reflektierendes (»Pokal«, »Heute bin ich froh«). So entfaltet das Ganze einen ziemlich unwiderstehlichen Sog und sollte in den Feuilletons endlich die Rede von der »Rettung der deutschen Volksmusik« auslösen.