Ich würde fast sagen, dass die melancholische, Geschichten erzählende, statt Parolen raushauende Seite an dir auf dem Album überwiegt. Hast du es bewusst anders akzentuiert, um der Zeckenrap-Schublade zu entkommen?

Ich arbeite keinen Schubladen entgegen, weil man denen eh nicht entkommen kann. Dieses Melancholische steckt halt in mir drin. Ich höre das auch gern. Selbst bei den Straßenrap-Platten, die mich früh gekickt haben, mochte ich gar nicht so sehr diese Gangster-Attitüde, sondern diese raue Melancholie, die in vielen Straßenszenen mitschwingt. Außerdem habe ich von Natur aus einen sehr besorgten Blick auf die Dinge – deshalb liegt es für mich nahe, nachdenkliche Geschichten zu erzählen. Was wiederum nicht bedeutet, dass ich nicht auch ne Gute zeit haben kann.



Der Titel »Für einen Moment perfekt« klingt für mich ebenfalls eher optimistisch ...

Der hat ja zwei Lesarten. Die Feststellung ist schon positiv – für den einen Moment ist es perfekt. Doch das heißt ja ebenso, dass es eben nur für diesen Moment gilt und er von vielen umgeben ist, die es nicht sind. Aber so ist es halt im Leben. Das ist normal, davor muss man keine Angst haben. Deshalb glaube ich, dass dieser Titel, dieses Album mein Versuch ist, die Angst vor der Unvollständigkeit des Lebens zu verlieren.



Und die Scheißmomente, lassen die Guten ja um so heller erstrahlen ...

Genau. Das ist einerseits natürlich total platt. Man kennt diese Sprüche zu Genüge: »Nach dem Regen kommt die Sonne.« Aber andererseits ist es halt wahr – und deshalb gleichzeitig wiederum gar nicht mehr platt, weil es das Leben ja sehr gut trifft.





Als Kind habe ich zu Weihnachten in der Familie alternative, selbstgeschriebene Weihnachtsgeschichten verschenkt. Auch wenn das jetzt etwas blöd klingt: Letztens habe ich mal wieder eine in die Finger bekommen, und die war schon krass gut, obwohl ich sie mit 12 geschrieben hatte. Da war schon so eine kindliche, empörte Sozialkritik drin. Das Feedback meiner Familie fiel damals so positiv aus, dass ich früh das Gefühl hatte: OK, Schreiben kann ich vielleicht.Ich habe ihn 2015 geschrieben, weil mir auffiel, dass sich viele lautstark mit Flüchtenden solidarisieren, dann aber trotzdem eher erschrocken an ihnen vorbeigehen, wenn sie das Stadtbild stören. Das hat meine Wahrnehmung von Berlin durchaus verändert. Diese Stadt macht soviel Image-Politik mit ihrer vermeintlichen Freiheit. »Komm her! Baller dir die Birne weg! Sei frei! Sei queer! Sei straight! Sei was immer du willst! Sei Berlin!« Und trotzdem gibt es immer mehr Leute, die überhaupt nicht von dieser Freiheit profitieren, weil sie ihr keine Rolle spielen sollen, weil sie das Stadtbild stören und man ihnen die kalte Schulter zeigt. Das trifft auch auf Obdachlose zu, in der zweiten Strophe nehme ich quasi ihre Perspektive ein, deshalb ist deine Lesart schon auch richtig.Der Rechtsruck ist schon passiert, ganz egal, wann jetzt Wahlen sind und was die AfD an Stimmen einfangen wird. 2015 gab es noch laute Aufschreie, wenn ein Flüchtlingsheim brannte. Meldungen darüber waren sehr präsent. Heute sind sie es nicht mehr. Obwohl die Zahlen eher ansteigen, wie jeder zum Beispiel bei »Mut gegen rechte Gewalt« in deren Chronik nachlesen kann. Wir sind alle abgestumpft bei diesem Thema und die Wahlergebnisse sind dann höchstens noch ein »Huch!«-Moment, der kurz aufrüttelt. Und dabei sagen dann auch viele: »AfD 20%? Hauptsache nicht 25%!« Es ist eine menschliche Eigenschaft, alles ins Verhältnis zu setzen. Unser Verhältnis hat sich verschoben – und das besorgt mich sehr. Das stellt meine Arbeit an sich auch in Frage. Was kann ich in Zukunft sagen, wo ich das doch schon mit »The Walking Deutsch« getan habe? Der Song war natürlich sehr überspitzt, ich will ja keinem in den Kopf schießen. Aber diesen Punkt, den ich mit der Zeile »Ich bereue alle Zeit, die verpennt hab« - vor dem fürchte ich mich. Und ich hoffe, dass er nicht kommt.