KMPFSPRT zählen bereits seit einigen Jahren in die Oberklasse der Bands härterer Gitarren-Gangart. Bevor die Kölner Post-Hardcore-Band am 30. März ihr neues Album »Gaijin« veröffentlicht, gibt es erst noch eine wütende neue Single.



»Tanz auf den Trümmern der Welt«, heißt es im anpeitschenden Chorus von »Trümmer«, einem Lied, das Gitarrist David Schumann den »härteste Song, den wir je geschrieben haben«, nennt. Im Text prangert die Band mit unverhohlener Ironie Zeitgeist-Phänomene wie Selfie-Sucht und Konsumwahn an. »Wir hatten einfach wieder Bock auf Lieder, bei denen man sich auf der Bühne zerreißen kann. Für den Videodreh haben wir einfach alle unsere Freunde und Bekannte eingeladen, ein paar Kisten Bier in den Raum gestellt und eine große Party gefeiert.«