drängen sich Spekulationen und Metaphern geradezu auf: Welche Mauern sind es, zwischen denen sich das lyrische Ich bewegt oder eingrenzt, und werden sie eher gesprengt oder gepflegt? Die Kings Of Leon machen es wie die Leute hierzulande 1989 und wählen den friedlichen Protest, sie malen Mauersteine an und erweitern schrittweise die eigene Freiheit. Das in Los Angeles produzierte siebte Studioalbum der Band aus Tennessee ist zweifelsohne bodenständiger, persönlicher, unverschraubter und weniger effekthascherisch als die letzten seiner Vorgänger. Obwohl die Familie Followill für Musikavantgardisten längst auf einer Abwink-Stufe mit Nickelback steht, lohnt es sich vielleicht doch, langsam mal wieder hinzuhören. Neben dem unvermeidlichen Stadionrocksong »Waste A Moment«, der vertonten Pyrotechnik »Over«, dem auf Ohrwurm getrimmten »Reverend« und dem zum Mutti-Dance auffordernden »Around The World« finden sich hier tatsächlich echte Perlen: »Find me« bekommt den Hörer ganz unaufdringlich, »Eyes On You« hat respektable Bluesrock-Ambitionen, »Conversation Piece« und das Schluss- und Titelstück »Walls« sind in ihrer Zurückgenommenheit die absoluten Highlights der Platte. Insgesamt sind die Kings Of Leon mit »Walls« weniger U2, weniger Las Vegas und endlich erträglich. Darauf lässt sich aufbauen.