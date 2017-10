Schon durch die dezente Verneigung vor Miles Davis’ »Sketches Of Spain« im Titel ihrer neuen Platte hätte man darauf kommen können, dass King Gizzard im Gegensatz zu ihrer letzten Veröffentlichung »Murder Of The Universe« eine stilistische 180-Grad-Wendung hinlegen würden. Doch wie sehr sich »Sketches Of Brunswick East« tatsächlich vom groovigen Psychedelic-Rock von vor wenigen Monaten unterscheidet, hätte man sich auch in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können: Ihre »Sketches«, die in Kooperation mit den L.A.-Tripstern Mild High Club entstanden, schicken den Hörer auf eine meditative Jazz-Odyssee, die in ihren entspannten Momenten feinste Lounge-Erholung bietet und die Ohren mit Geplätscher und Gezwitscher verwöhnt, während ein federleichtes E-Piano für die Melodie zuständig ist.Gleichzeitig greifen die Australier aber auch die psychedelischen Aspekte der Vorgänger-Platte auf und übertragen diese mit hypnotischen Synthesizer-Klängen in den jazzigen Sound von »Sketches Of Spain«. Die größte Stärke des Albums ist ein weiteres Mal die schier unerschöpfliche Kreativität der Band: Während die 13 Tracks fließend ineinander übergehen und im Prinzip ein einziger, 37-minütiger Song sind, schimmern immer wieder die verschiedensten Einflüsse wie nordafrikanische Musik der 1960er und 1970er oder eine Mixtur von spanischer Volksmusik und feinstem Jazz durch. Ob zurücklehnen und relaxen oder gebannt zuhören – das dritte Album von King Gizzard & The Lizard Wizard im Jahr 2017 eignet sich für beides gleichermaßen.