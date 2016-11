Es ist unglaublich, dass es sich bei dem Brett, das King Buffalo mit »Orion« vorlegen, um ihre erste Platte handelt. Ihr Sound klingt so ausgefeilt und reif, als spielten sie seit etlichen Jahren zusammen – und nicht erst seit drei. Die mal im Blues, mal im Stoner-Rock verwurzelten Gitarren mäandern verzerrt durch die Songs, teils lässig und entspannt, teils elektrisierend virtuos, und bilden damit das Herzstück der Songs. Schlagzeug und Bass sind bemüht, die Gitarren in einem ausufernden, aber stets stringenten Rahmen zu halten, während nebulöse Synthesizer-Sounds dem Ganzen eine mystische Atmosphäre verleihen. Zu den Instrumenten gesellt sich die Stimme von Frontmann Sean McVay. Sie wirkt jedoch nie dominant, sondern fügt sich smart ins Klangbild ein. So entsteht eine erstaunlich runde Psychedelic-Rock-Platte, die ihren Stoner-Einfluss nicht leugnet, sondern feiert und auch ihre Wurzeln im Blues- und Hardrock der 1960er und 1970er deutlich hervorhebt. Die Klangwelt, die King Buffalo damit erzeugen, wirkt wie eine endlose, fieberhaft flimmernde Wüste, über die sich ein dichter, unheimlicher Nebel gelegt hat. Das ist faszinierend unwirklich – so wie der Fakt, dass es sich bei »Orion« um ein verdammtes Debütalbum handelt.