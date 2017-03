Stell dir vor, du fliegst zum Mars. Du packst einfach deine Sachen und sagst »Ciao Welt«. Wenn du dann im deiner Raumkapsel sitzt und unterwegs bist, solltest du dieses Album als Soundtrack auflegen. Diese Grundidee ist Ausgangsbasis für die künstlerische Zusammenarbeit von zwei fraglos großen Musikern. Der eine ist Kanadier, heißt Kid Koala und ist durch seine außergewöhnlichen Scratches und Samples bekannt geworden. Unter anderem reihte er Niesgeräusche zu einem Song zusammen. Die andere ist die isländische Sängerin Emilíana Torrini , die oftmals unterschätzt wird, weil sie mit dem vergleichsweise schlichten Song »Jungle Drum« kommerziellen Erfolg hatte. Wie wunderbar die Kombination der beiden Künstlerseelen funktioniert, zeigt nun »Music To Draw To: Satellite«. Der DJ Kid Koala verlässt seine Sample-Basis und produziert mit allen möglichen Instrumenten Arrangements, die verloren, schwebend und verträumt im Raum hängen wie Nebel. Die ausgesprochen zauberhafte Stimme Torrinis setzt zwischen den instrumentalen Raumfahrten ein. »Collapser« ist derart intensiv und warm geraten, dass hier nur diejenigen nichts fühlen, die kein Herz haben. Die Grundkonstante des Albums ist das Rauschen, als Zustand und als Rhythmus. Rauschen nicht als Hektik, sondern als Isolation. Also worauf noch warten? Ab zum Mars!