»Make Love, Not War«, lautete der Appell einer ganzen Generation. Noch heute klingt das Motto der 1960er aktueller denn je. Wie heftig sich die Anschläge des 11. September 2001 und die damit einhergehenden Ereignisse auf die Musik ausgewirkt haben, zeigt kaum einer so bewegend, wie der New Yorker Kevin Devine, der mit seinem neunten Album »Instigator« im neuen Jahr auf Tour kommt.

29. November 2016, 12:25